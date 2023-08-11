Не заметил вошедшую пассажирку и газанул. Пожилая женщина получила травмы в автобусе

Жительница Якутска получила травму из-за слишком резкого начала движения автобуса. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Утром 10 августа в травматологический пункт обратилась 61-летняя женщина с травмами, полученными в результате ДТП около автобусной остановки «Архив» по улице Дзержинского, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Как выяснилось, когда она вошла в ПАЗ, автобус тут же стартовал, даже не закрыв дверь. Пассажирка даже не успела схватиться за поручни и упала на спину прямо в салоне. По ее словам, если бы стоявшие рядом ребята не помогли ей встать, то она бы оказалась на дороге.

Место ДТП, где пассажирка зашла в автобус. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

За рулем автобуса был 51-летний водитель. Он сообщил инспекторам ГИБДД, что не заметил вошедшую пожилую женщину. Он не обратил внимание и на ругань, с которой она вышла на одной из остановок, и просто продолжил свой маршрут.

По факту небезопасной перевозки пассажиров проводится проверка.

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