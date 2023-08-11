Экологи не выявили загрязнений на реке Нюя в Ленском районе. Фото: Минэкология Якутии

Напомним, очевидец заснял, как с «Камаза» сливается некая жидкость в реку в Ленском районе.

— В ходе обследования визуально не зафиксированы следы слива жидких бытовых отходов или нефтепродуктов, специфический запах отсутствует, для контроля отобраны пробы воды реки Нюя и почвенного покрова с места сброса, которые направлены в аккредитованную лабораторию ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ», — отмечает Минэкологии.

Ведомство пояснило, что АО «Стройтранснефтегаз» обязано производить сброс хозяйственно-бытовых сточных вод после обработки их на локальных очистных станциях. Вероятно, именно этот процесс и попал на видео.

Результаты обследования и экологической экспертизы проб воды реки Нюя и почвенного покрова будут направлены в Якутскую природоохранную прокуратуру.

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