В Якутске 15-16 августа перекроют перекресток Петра Алексеева и Пояркова

В Якутске на два дня перекроют перкересток ради работ на газопроводе. Фото: Сахатранснефтегаз

В Якутске на перекрестке Петра Алексеева и Пояркова пройдет замена газопроводов высокого и низкого давления. Ради этих работ будет ограничено движение, сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаза»

Будет произведена пневматического испытания газопровода для последующей врезки к существующим сетям .

Работы пройдут с 09:00ч по 22:00 часов 15 и 16 августа. На эти два дня перекресток будет полностью перекрыт.

– Горожан и гостей столицы убедительно просят не приближаться к месту проведения работ, поскольку будет выброс большого объема сжатого воздуха, – предупреждает пресс-служба компании.

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