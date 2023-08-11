Дым в Якутске простоит и в выходные

В выходные в Якутске все еще будет дымно. Фото: chertkov_ros

Днем в субботу, 12 августа, в Якутске температура воздуха составит до +26 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, дым, ветер северо-восточный 2-5 м/, днем 5-10 м/с. Ночью +11+13°, днем +24+26°», — говорится в прогнозе.

В выходные сохранятся неблагоприятные метеорологические условия первой степени из-за накопления вредных примесей в атмосферном воздухе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +25 градусов, ветер 2 м/с.

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