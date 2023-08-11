Вот так развернулись! Вилюйской опере не хватило сцены Московской консерватории

На средства договора целевого финансирования АЛРОСА в Якутии впервые поставили оперу на улусной сцене. Фото: АЛРОСА

Помимо дивидендов этим районам республики АЛРОСА ежегодно выплачивает средства по договорам целевого финансирования. Ключевое слово здесь «целевое» - без согласования их нельзя пустить на иные, не предусмотренные договором статьи. Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров рассказал, на что в 2022 году были потрачены целевые 9,25 миллиона рублей. Сразу оговоримся, что это капля в море от той помощи, которую в целом оказывают вилюйчанам алмазодобытчики.

«Мы единственные» в этот день не раз звучало из уст главы Вилюйского улуса. Но сначала посмотрим, на что именно в 2022 году здесь были потрачены целевые алмазные деньги.

- Мероприятия по празднованию юбилея Героя Советского Союза Николая Степанова (1922 - 1992) - 1 миллион рублей. Единственный в Якутии лесник - Герой Советского Союза. 11 марта 1944 года на самодельном плоту одним из первых в батальоне форсировал реку Южный Буг вблизи деревни Маньковка Винницкой области Украины, затем прикрывал пулеметным огнем переправу наших войск. К званию Героя Советского Союза представлен 22 марта 1944 года, присвоено 5 мая 1990-го.

- Создание оздоровительной комнаты в детском саду «Алмазик» - 1,5 миллиона рублей.

- Издание книги по трудам Степана Гоголева (советский политический деятель (1920 - 1930), один из первых большевиков Якутии) - 700 тысяч рублей.

- Организация отдыха детей - 300 тысяч рублей.

- Ежегодные выплаты молодым педагогам, приезжающим в отдаленные наслеги Вилюйского улуса - 500 тысяч рублей.

- Ежегодные выплаты за достижения в области физической культуры и спорта - 1 миллион рублей.

- Ежегодные выплаты студентам из Вилюйского улуса, обучающимся в центральных вузах страны - 450 тысяч рублей.

- Детские новогодние подарки от АЛРОСА - 300 тысяч рублей.

- Организация молодежной библиотеки в Вилюйске - 2,5 миллиона рублей.

- Постановка в городе Москве оперы «СыгыйКырынаастыыр», посвященной 100-летию ЯАССР - 1 миллион рублей.

- В 2022 году на средства договора целевого финансирования АЛРОСА мы впервые в Якутии поставили оперу на улусной сцене, - говорит глава Вилюйского улуса. - Опера - это высокое искусство, и до сих пор их ставили только в Якутске. Мы изменили эту реальность. Кастинг проходил среди профессиональных актеров и народных талантов, было очень много желающих. Опера - это театр, балет, вокал… И мы сумели это сделать! Показали «СыгыйКырынаастыыр» в Вилюйске, Якутске, фрагменты - в Москве.

Единственная в республике молодежная библиотека, созданная на целевые средства. Фото: АЛРОСА

Сегодня в Вилюйске приступили к новой масштабной постановке - опере «НьургунБоотур». Провели кастинг, начали репетиции. На суд зрителя свое прочтение «НьургунаБоотура» обещают вынести в апреле 2024-го.

«Мы единственные» - не без удовольствия повторил глава улуса, когда речь зашла о молодежной библиотеке, на организацию которой потратили 2,5 миллиона рублей целевых средств:

- Библиотеки, к сожалению, в последние годы оказались на задворках культуры. Люди, особенно молодежь, ушли в интернет. Но книга всегда была, есть и будет источником знаний. Мы решили вернуть молодежь в библиотеку. И создали единственную в республике молодежную библиотеку. Конечно, нужен был новый формат, и мы его разработали. Сейчас это не просто помещение с книжными полками, а настоящий центр притяжения молодых. Там всегда много ребят, они проводят свои мероприятия, конференции. Кажется, мы нащупали верное направление.