Родные героя-якутянина поставили государственные вопросы

Депутат Государственной думы Федот Тумусов встретился с женами и матерями военнослужащих. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

10 августа депутат Государственной думы Федот Тумусов встретился с Азианой Филипповной, Светланой Александровной и Уйгулааной (сестрой, супругой и дочерью Филиппа Евсеева), которые поставили перед ним вопросы общероссийского характера, перечислили проблемы, с которыми россияне сталкиваются каждый день.

Военкоматы должны владеть информацией о службе участников спецоперации и предоставлять ее родным. Комиссариаты также обязаны иметь копии документов военнослужащих, что в случае утраты на поле боя поможет их скорейшему восстановлению. Кроме того, необходимо расширить перечень людей, контакты которых записывают военкоматы, ведь жизненные ситуации бывают разные.

Такие наказы депутат Государственной думы Федот Тумусов получил от супруги, сестры и дочери раненого механика-водителя героического экипажа танка «Алеша», в одиночку разгромившего крупную бронегруппу ВСУ.

- Буду готовить законодательные предложения и депутатский запрос на имя министра обороны Российской Федерации. Махтал и низкий поклон всем женщинам - супругам, матерям воинов, - написал Тумусов в своем телеграм-канале.