В Якутске задержан подозреваемый в избиении женщины до смерти

Фото: Следком Якутии

На 47-летнего жителя Якутска возбудили уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей, — ч.4 ст. 111 УК РФ, сообщает Следком Якутии.

По версии следствия, происшествие случилось 7 августа 2023 года в квартире одного из домов на улице Можайского.

Пара был не одна, целая компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент между подозреваемым и его сожительницей возникла ссора. Мужчина стал избивать свою женщину кулаками и подручными предметами по голове, телу, рукам и ногам.

От полученных ран пострадавшая скончалась на месте через непродолжительный период времени.

Подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия.

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