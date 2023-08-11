Где в Новосибирске восстанавливают и поддерживают здоровье людей любого возраста

В основе лечебно-оздоровительных программ Центра лежит синтез современных достижений восстановительной медицины. Фото: «РЖД-Медицина»

Центр восстановительной медицины и реабилитации открылся в клинике «РЖД-Медицина» Новосибирск в 2010 году. Здесь реализуют сравнительно новое направление в медицине - создание системы сохранения здоровья человека либо его восстановления в виде комплекса лечебно-профилактических технологий, использующих природные и специально созданные искусственные физические факторы.

По словам Елены Демарчук, в центре разработаны лечебно-оздоровительные программы, направленные на восстановление разных функций организма. Фото: «РЖД-Медицина»

- Восстановление и поддержание здоровья людей любого возраста - приоритетное направление современной медицины и нашей клиники в частности, - рассказала кандидат медицинских наук, врач ЛФК и спортивной медицины высшей категории, реабилитолог, физиотерапевт, руководитель Центра восстановительной медицины и реабилитации клиники «РЖД-Медицина» Новосибирск Елена Демарчук. - В основе лечебно-оздоровительных программ центра лежит синтез современных достижений восстановительной медицины: физиотерапии, водолечения (бальнеотерапии), лечения движением (кинезотерапии), различных массажных методик, диетотерапии, спелеотерапии, иглорефлексотерапии и психотерапии. Данный комплекс является возможностью раннего активного, успешного и, главное, доступного лечения и профилактики различных заболеваний и состояний.

По словам Елены Демарчук, в центре разработаны лечебно-оздоровительные программы, направленные на восстановление разных функций организма. Для повышения эффективности лечения и безопасности программы и их продолжительность подбираются индивидуально для каждого пациента. Среди программ центра «Легкая походка», «Снова здоров и активен», «Заряд бодрости», «Секреты здоровой спины» и другие.

На сеансе рефклексотерапии в Центре. Фото: «РЖД-Медицина»

Руководитель центра напомнила: важно обращаться к специалистам сразу после стабилизации состояния. Чем раньше начать занятия, тем больших результатов можно достичь. К примеру, на первые 6 месяцев приходится пик неврологического восстановления, это значит, что у человека больше шансов вернуть утраченные функции. Ранняя реабилитация сводит к минимуму вероятность тяжелых осложнений, таких как тромбоз глубоких вен, застойная пневмония, пролежни, остеопороз. Реабилитационный процесс направлен на то, чтобы человек стал максимально независимым от помощи других. Благодаря своевременной реабилитации можно в короткий срок вернуться к привычной повседневной жизни.