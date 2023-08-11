Из-за костра и мусора в 15 км от поселка Беркакит в Якутии начался лесной пожар

Фото: Минэкологии Якутии

Сообщение о новом возгорании в тайге в Нерюнгринском районе поступило в дежурную часть в 12:42 10 августа, передает Минэкологии Якутии.

Горел лес в районе реки Оборчо, в 15 км от поселка Беркакит. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, Якутлесресурса и Нерюнгринского лесничества.

Пожар был ликвидирован.

Изучив местность, лесопожарные обнаружили мусор — жестяные банки из-под тушенки и остатки костра.

Органы дознания уже начали поиск виновников возникновения лесного пожара. Их действия подпадают под ст. 8.32 ч. 4 КоАП РФ — нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

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