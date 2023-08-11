Улицу Дзержинского в Якутске отремонтируют в 2025 году

Улицу Дзержинского в Якутске реконструируют в 2025 году. Фото: 2ГИС

Реконструкция улицы Дзержинского намечена на 2025 год, рассказал глава Якутска Евгений Григорьев во время прямого эфира телеканала «Якутия 24».

От площади Орджоникидзе до Кальвица капитально отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги, отметил он.

Протяженность улицы, названой в честь советского революционера Феликса Дзержинского, составляет чуть больше трех километров.

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