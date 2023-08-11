В ночь на 13 августа в Якутске на четыре часа перекроют две улицы в связи с полумарафоном

Схема перекрытия улиц на время проведения Якутского полумарафона. Фото: мэрия Якутска
На период проведения полумарафона Inner Drive движение транспорта на двух улицах Якутска будет ограничено, предупреждает мэрия города.
Будут перекрыты:
- Автострада 50 лет Октября в сторону центра на участке от улицы Можайского до кольцевой развязки на Дзержинского;
- Окружное шоссе на участке от кольцевой развязки на Дзержинского до кольцевой развязки на Жорницкого.
Время ограничения: с 23:00 12 августа до 03:00 13 августа.
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