В ночь на 13 августа в Якутске на четыре часа перекроют две улицы в связи с полумарафоном

Схема перекрытия улиц на время проведения Якутского полумарафона. Фото: мэрия Якутска

На период проведения полумарафона Inner Drive движение транспорта на двух улицах Якутска будет ограничено, предупреждает мэрия города.

Будут перекрыты:

- Автострада 50 лет Октября в сторону центра на участке от улицы Можайского до кольцевой развязки на Дзержинского;

- Окружное шоссе на участке от кольцевой развязки на Дзержинского до кольцевой развязки на Жорницкого.

Время ограничения: с 23:00 12 августа до 03:00 13 августа.

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