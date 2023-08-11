Впервые в Якутске пройдет мастер-класс по биатлону

У жителей Якутска есть возможность попробовать себя в роли биатлониста. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Открытый урок по биатлонной дисциплине «Стрельба из пневматической винтовки» состоится в рамках фестиваля «Тренируйся с лучшими!» в субботу, 12 августа, сообщает пресс-служба Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту.

Экспериментальную биатлонную площадку откроют с 11:00 до 17:00 часов на Комсомольской площади. Желающие смогут прикоснуться к оборудованию для тренировок и соревнований. Опытные инструкторы научат азам обращения со стрелковым оружием.

Источник: Минспорт Якутии

Первые счастливчики станут обладателями эксклюзивных сувениров всероссийских соревнований по биатлону, которые прошли в апреле 2023 года в лыжно-биатлонном комплексе в Алдане.

Подробнее о программе спортивного фестиваля в Якутске по ссылке.

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