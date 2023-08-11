В Якутске ПДК химических веществ превышена по трем показателям

Фото: KP.RU

В Якутске по состоянию на 9 часов утра 11 августа проведено 27 исследований атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора Якутии.

По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 7 исследованиях по 3 показателям в Якутске: взвешенные вещества — до 1,1 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 — до 1,3 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 — до 1,3 ПДК.

Согласно сервису мониторинга качества воздуха IQAir, на утро 11 августа концентрация PM2.5 в Якутске была в 26,5 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения.

По остальным химическим веществам: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод) превышений ПДК не выявлено.

По данным Якутского гидрометцентра, дым принесен южным ветром от пожаров в Хабаровском крае, Амурской области и Усть-Майского района республики. Стабилизацию ситуации обещали в конце этой недели.

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