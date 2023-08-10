В селе Эбя Вилюйского района Якутии состоялся торжественный пуск газа

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

10 августа в Вилюйском районе Якутии состоялся торжественный пуск природного газа по новому межпоселковому газопроводу «Хампа-Эбя», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Благодаря этому газ появится в домах жителей села Эбя. В селе 130 жилых домов, 3 социальных объекта — фельдшерский акушерский пункт, детский сад, школа и одна котельная ЖКХ. На газификацию жителями подано 79 заявлений, по ним сегодня уже заключен 21 договор.

«Это действительно историческое событие. Хочу поблагодарить руководство Вилюйского района, которое впервые у нас в республике выделило софинансирование строительству газопровода. Строительство газопровода Хампа-Эбя протяженностью свыше 34 км вела компания „Сахатранснефтегаз“. Благодаря их неустанной работе, объект введен в установленный срок, а главное, все работы выполнены на совесть», — отметил Айсен Николаев на торжественном мероприятии.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

Глава Якутии после торжественного пуска природного газа по новому межпоселковому газопроводу зашел в гости к жителям села Ариану и Евдокии Дьяконовым. Айсен Николаев поздравил их с газификацией дома. Хозяева дома отметили, что приход газа для них долгожданное событие, которое в разы облегчило и улучшило их жизнь.

Протяженность межпоселкового газопровода «Хампа-Эбя» — 34,3 км, а внутрипоселкового газопровода в селе Эбя — 10,6 км. Работа по программе социальной газификации, реализуемой по поручению президента России Владимира Путина, продолжается. До 2025 года в Якутии к газу будет подключено более 5 тысяч домов, около 20 тысяч жителей республики улучшат качество жизни.

Фото: Мария ВАСИЛЬЕВА

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