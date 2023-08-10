Глава Мегино-Кангаласского улуса встретился с депутатами Госдумы РФ

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Депутаты-справедливороссы Государственной думы Федот Тумусов и Юрий Григорьев проехали по селам Мегино-Кангаласского улуса. В селах Бэдьимэ и Нижний Бестях они встретились с активом партии и членами участковых избирательных комиссий от «Справедливой России», пожелали им удачи и железной воли.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Во время поездки также состоялась встреча с главой улуса Дмитрием Тихоновым. Он рассказал парламентариям о социально-экономическом положении района и о прохождении сенокосной страды.

Дмитрий Тихонов ответил на вопросы, которые задавали депутатам Государственной думы жители улуса. В частности, обсудили строительство школы и участковой больницы, состояние дорог в Бэдьимэ, перспективу разработки алмазных и угольных месторождений на территории улуса, строительство причала и развитие железнодорожного транспорта.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Мегино-Кангаласский улус является одним из ключевых в экономике республики. Госдумские депутаты «Справедливой России» предложили оказать помощь в решении проблем улуса на республиканском и федеральном уровнях.

В ходе разговора с Дмитрием Тихоновым парламентарии также обсудили ход избирательной кампании и отметили положительные подходы главы к решению проблем, затронутых в ходе встречи.