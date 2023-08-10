Дым в Якутске будет стоять и в пятницу

Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 11 августа, в Якутске температура воздуха составит до +26 градусов, сообщает ЯУГМС.

И опять будет дымно.

«Преимущественно без осадков, дым, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Ночью +8+10°, днем +24+26°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали всего +16 градусов, штиль.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.