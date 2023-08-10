«Лексус» сбил женщину в Якутске

Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Вечером 9 августа на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Орджоникидзе автомобиль «Lexus RX350» наехал на горожанку, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».

ДТП случилось возле дома №5. Переходившая дорогу 54-летняя женщина получила закрытые переломы костей левого и правого предплечья со смещением.

За рулем была 43-летняя женщина. В момент аварии была трезва.

По данному факту проводится административное расследование.

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