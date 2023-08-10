В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

В четверг, 10 августа, в Вилюйске началось строительство второго этапа больничного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

На торжественной церемонии начала строительства крупнейшего медицинского объекта в районе глава Якутии Айсен Николаев напомнил, что в феврале 2023 года в Вилюйске открыли первую очередь.

– И как я обещал жителям Вилюйского улуса, в этом году мы приступаем к строительству второй очереди масштабного проекта. Весь современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году. Специализированную медицинскую помощь в новой больнице уже получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов – Верхневилюйского и Кобяйского, потому что этот крупный объект имеет статус межрайонного центра, - сказал он.

Он отметил, что в стенах больницы впервые будет открыт медицинский реабилитационный центр, а также будет установлен уникальный магнитно-резонансный томограф.

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров от имени всех жителей района выразил благодарность руководству республики, главе Якутии Айсену Николаеву за постоянное внимание повышению здоровья якутян и строительство новых объектов здравоохранения в улусах республики.

Вилюйчане ждали открытия новой больницы более 30 лет – ещё с 90-ых годов прошлого века ставили вопрос о строительстве нового здания Вилюйской центральной районной больницы. При поддержке депутата Государственной Думы, в то время председателя Правительства республики Галины Данчиковой в 2014 году были забиты сваи больницы, но строительство объекта по разным причинам было приостановлено. Во время приезда в Вилюйск в 2018 году Айсен Николаев вместе с руководством улуса обсудил варианты продолжения строительства больницы, было принято решение строить по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках второй очереди комплекса в Вилюйске будут построен блок для отделения терапии, родильного отделения, детского отделения, межрайонного первичного сосудистого отделения, отделения МРТ, отделения ультразвуковой диагностики, гастроскопии (ФГДС), отделения реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта.

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Введение больницы позволило расширить спектр хирургических операций, рассказал главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев.

– С июня проводятся гинекологические лапароскопические операции. Врачи - хирурги прошли повышение квалификации в Новосибирске по дополнительной профессиональной программе «Эндопротезирование тазобедренного сустава», в конце августа планируется первая операция по эндопротезированию. А эти операции уже относятся к высокотехнологичным операциям, - сказал он.

Справка:

Больница в Вилюйске строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Также по этой программе возводятся крупные больничные комплексы в селах Чурапча, Ытык-Кюель, Усть-Майя и Хонуу. На реализацию программы в 2021-2023 годах республика получила из федерального бюджета 6,5 миллиардов рублей.

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