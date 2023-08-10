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НовостиЗдоровье10 августа 2023 5:53

В Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

Глава Якутии открыл новый этап строительства больницы в Вилюйске
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

В четверг, 10 августа, в Вилюйске началось строительство второго этапа больничного комплекса, сообщает пресс-служба правительства Якутии.

На торжественной церемонии начала строительства крупнейшего медицинского объекта в районе глава Якутии Айсен Николаев напомнил, что в феврале 2023 года в Вилюйске открыли первую очередь.

– И как я обещал жителям Вилюйского улуса, в этом году мы приступаем к строительству второй очереди масштабного проекта. Весь современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году. Специализированную медицинскую помощь в новой больнице уже получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов – Верхневилюйского и Кобяйского, потому что этот крупный объект имеет статус межрайонного центра, - сказал он.

Он отметил, что в стенах больницы впервые будет открыт медицинский реабилитационный центр, а также будет установлен уникальный магнитно-резонансный томограф.

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Глава Вилюйского улуса Сергей Винокуров от имени всех жителей района выразил благодарность руководству республики, главе Якутии Айсену Николаеву за постоянное внимание повышению здоровья якутян и строительство новых объектов здравоохранения в улусах республики.

Вилюйчане ждали открытия новой больницы более 30 лет – ещё с 90-ых годов прошлого века ставили вопрос о строительстве нового здания Вилюйской центральной районной больницы. При поддержке депутата Государственной Думы, в то время председателя Правительства республики Галины Данчиковой в 2014 году были забиты сваи больницы, но строительство объекта по разным причинам было приостановлено. Во время приезда в Вилюйск в 2018 году Айсен Николаев вместе с руководством улуса обсудил варианты продолжения строительства больницы, было принято решение строить по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках второй очереди комплекса в Вилюйске будут построен блок для отделения терапии, родильного отделения, детского отделения, межрайонного первичного сосудистого отделения, отделения МРТ, отделения ультразвуковой диагностики, гастроскопии (ФГДС), отделения реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта.

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Фото Марии ВАСИЛЬЕВА

Введение больницы позволило расширить спектр хирургических операций, рассказал главный врач Вилюйской центральной районной больницы Егор Григорьев.

– С июня проводятся гинекологические лапароскопические операции. Врачи - хирурги прошли повышение квалификации в Новосибирске по дополнительной профессиональной программе «Эндопротезирование тазобедренного сустава», в конце августа планируется первая операция по эндопротезированию. А эти операции уже относятся к высокотехнологичным операциям, - сказал он.

Справка:

Больница в Вилюйске строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Также по этой программе возводятся крупные больничные комплексы в селах Чурапча, Ытык-Кюель, Усть-Майя и Хонуу. На реализацию программы в 2021-2023 годах республика получила из федерального бюджета 6,5 миллиардов рублей.

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