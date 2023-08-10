В Якутске пожарные спасли человека при пожаре в доме на улице Бестужева-Марлинского

Фото: из архива ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутске ночью 10 августа произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Бестужева-Марлинского, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Пожарные прибыли на место происшествия через три минуты. На момент их прибытия из окна на 3 этаже шел дым. С места было эвакуировано 14 человек.

В результате возгорания повреждена мебель на кухне на площади 2 кв.м. Пожарные спасли одного человека.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 35 человек личного состава и 9 единиц пожарной техники.

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