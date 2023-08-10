Владимир Путин подписал указ о награждении главы Госкомцен Якутии Антонины Винокуровой

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении наградой главу Государственного комитета по ценовой политике Якутии, сообщает пресс-служба правительства республики.

Лидер государства подписал указ о награждении Антонины Винокуровой 8 августа.

– За заслуги в области экономики и финансов, многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный экономист Российской федерации», – гласит документ.

Ранее она уже была признана:

- Почетным работником органов ценового и тарифного регулирования Российской Федерации;

- Почетным работником ЖКХ Республики Саха (Якутия);

- Заслуженный экономист Республики Саха (Якутия);

- Медаль ФАС России “За отличие в службе” III степени.

Справка:

Антонина Борисовна Винокурова родилась 6 июня 1963 года в селе Чурапча Чурапчинского района.

Трудовая деятельность:

1984-1990 г.г. – экономист-финансист Намского райбытуправления;

1990-1993 г.г. – главный бухгалтер сельскохозяйственного кооператива «Сайдыы»;

1993-1997 г.г. – специалист 1 категории Отдела экономики, Заведующая отделом экономики Администрации Намского района;

1997-1998 г.г. – заместитель начальника Управления экономики и инвестиций Государственного комитета по энергетике и коммунальному хозяйству Республики Саха (Якутия);

1998-2001 г.г. – заместитель начальника, Начальник Управления экономики и инвестиций Министерства топливной промышленности и энергетики Республики Саха (Якутия);

2001-2002 г.г. – заместитель Председателя Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия);

2002-2010 г.г. – заместитель Председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия), Первый заместитель Председателя Государственного комитета по ценовой политике – Региональной энергетической комиссии Республики Саха (Якутия);

2010-2014 г.г. – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия).

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