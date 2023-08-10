Жителей Якутии призывают помочь собраться в школу детям в трудной жизненной ситуации

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В преддверии Дня знаний дан старт ежегодной акции «Помоги пойти учиться», сообщает Минтруд Якутии.

В рамках акции семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, оказывается адресная помощь в подготовке детей к новому учебному году. К участию приглашаются неравнодушные граждане, органы власти, учреждения и предприятия, общественники.

Принимаются канцелярские принадлежности, учебники, портфели, рюкзаки, школьная одежда, спортивная форма и обувь. Акция продлится до 10 сентября 2023 года.

Фото: пресс-служба Минтруда Якутии

В Якутске принести школьные принадлежности можно в Центр содействия семейному воспитанию по адресу: 202-й мкрн, корпус 19/1. Телефон для справок: 43-62-12.

В районах пункты сбора открыты в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах содействия семейному воспитанию и управлениях (комплексных центрах) социальной защиты населения и труда.

В прошлом году в акции приняли участие 290 предприятий и организаций республики, 141 предприниматель. Оказана помощь 2117 первоклассникам и школьникам.

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