В Якутске пьяный грабитель в подъезде побил жильца и вломился в его комнату

Фото: прокуратура Якутии

В Якутске прошел суд над 28-летним местным жителем, обвиняемым по п. «в», «г», ч.2 ст.161 УК РФ — грабеж, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В январе 2023 года он пьяным напал в коридоре секционного общежития на одного из жильцов — не менее трех раз ударил в лицо. А потом нагло вошел в его комнату, дверь была не заперта. Осмотрев жилище, грабитель решил забрать себе сотовый телефон.

Перед уходом он еще добавил потерпевшему — не менее четырех ударов по лицу, чтобы тот не сопротивлялся и не пытался вернуть мобильник.

Похищенный гаджет сдал в ломбард.

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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