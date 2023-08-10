Второй день воздух в Якутске загрязнен из-за дыма от лесных пожаров

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По данным на утро 10 августа, в Якутске все еще остается вредные вещества из-за смога от лесных пожаров, сообщает пресс-служба Роспоребнадзора Якутии.

В лаборатории проведено 21 исследование атмосферного воздуха. В 6 пробах выявлено превышение предельно допустимой концентрации химических веществ по 3 показателям: взвешенные вещества – до 1,18 ПДК, взвешенные частицы РМ 2,5 – до 1,6 ПДК, взвешенные частицы РМ 10 – до 1,1 ПДК.

По остальным химическим веществам (диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, формальдегид, сажа (углерод)) отклонений от нормы не обнаружено.

Напомним, 9 августа Якутск накрыл смог от лесных пожаров из Хабаровского края и Амурской области, а также из Усть-Майского района. По информации Минэкологии республики, задымленность будет держаться всю неделю. Как рассказала начальник Якутского гидрометцентра Татьяна Маршалик, из-за дыма в столице региона ожидается понижение температур на пару градусов.

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