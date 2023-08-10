В Якутске задержали двух наркоманов, ищущих «закладки»

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Патруль Росгвардии задержал жителей Якутска, у которых изъято наркотическое вещество, сообщает пресс-служба ведомства.

Поздним вечером в Якутске патруль группы задержания Якутского ОВО Росгвардии заметил двух молодых мужчин, которые под одним из домов по ул. Петровского в темноте при помощи фонарика что-то искали.

Заметив росгвардейцев, парни заметно занервничали и не смогли внятно ответить на вопросы сотрудников. К месту задержания был вызван оперуполномоченный отдела наркоконтроля МУ МВД России «Якутское».

У одного из задержанных — 22-летнего жителя Якутска, в наружном кармане брюк были обнаружены и изъяты четыре свертка с маслянистым веществом темного цвета. Молодые люди для дальнейшего разбирательства доставлены в отдел полиции.

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