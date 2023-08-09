В Якутии подросток на мотоцикле получил тяжелую травму голову после столкновения с другим байком

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

В ночь на 9 августа из травмпункта Нюрбинской больницы в дежурную часть поступило сообщение о ДТП, информирует Управление Госавтоинспекции МВД по республике.

Как выяснилось, в местности Тосукай в районе села Акана подросток 2007 г.р на мотоцикле Regulmoto SK200 GY-5 врезался в стоящий байк Racer Motorcycle. В момент столкновения на втором мототранспорте сидели два человека: водитель не пострадал, а вот его пассажиру 2002 г.р. потребовалась медицинская помощь.

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Тинейджер и пассажир Racer Motorcycle с тяжелыми травмами головы поступили в больницу. По инициативе Управления Госавтоинспекции МВД по республике подросток санитарным рейсом 9 августа доставлен в Якутск для дальнейшего лечения.

Проверка установила, что оба мотоциклиста не имеют водительского удостоверения соответствующей категории, в момент ДТП были без защитной экипировки и шлема. Отмечается, что оба мототранспорта эксплуатировались без государственных регистрационных знаков.

По факту ДТП проводится проверка.

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