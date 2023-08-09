Мать и трое ее детей госпитализированы после ДТП в Мегино-Кангаласском районе

Фото: Управление Госавтоинспекции МВД по Якутии

Утром 9 августа произошло лобовое столкновение на 7-м километре региональной автодороги «Мюрю», сообщает Управление Госавтоинспекции МВД по республике.

«Тойота Аллион» двигалась из села Беке в сторону Майи. Неожиданно автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой Корона Филдер».

За рулем первой машины была женщина 1980 г.р., в салоне с ней ехали 4 человека: трое ее детей 2010 и 2015 г. р. и молодой человек 2005 г.р. Мать с детьми госпитализированы в Мегино-Кангаласскую больницу. Юноше медицинская помощь не потребовалась. Водитель второй иномарки также не пострадал.

Отмечается, что в момент ДТП все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, никто из детей не был пристегнут.

Как полагают сотрудники ГИБДД, женщина не справилась с управлением. С ее слов, после проезда большегруза помешала дорожная пыль.

По факту ДТП проводится проверка.

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