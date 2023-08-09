Более 30 километров дорог отремонтируют в Якутске в 2024 году

В 2023 году в Якутии начнется ремонт ряда улиц
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Глава Якутии Айсен Николаев поделился планами дорожного строительства в Якутске на следующий год, сообщает пресс-служба правительства республики.
Он отметил, что в столице региона и в пригородах будут отремонтировано свыше 30 км дорог. К примеру, начнется капитальный ремонт улицы 50 лет Советской Армии .
– Это одна из основных транспортных магистралей на сегодняшний день находится в неудовлетворительном состоянии. Мы должны ее уже ремонтировать. Тем более это очень загруженная дорога. Сейчас проектно-сметная документация должна быть подготовлена и пройдет экспертизу, а в следующем году работы будут проведены от улицы Кальвица до Бабушкина, – подчеркнул он.
Также в 2024 году начнется:
- капитальный ремонт Ойунского на участке от Дежнева до Петровского;
- Халтурина на участке от Строителей до Якутская;
- Хабарова на участке от Ярославского до Богатырева;
- Рыдзинского на участке от Жорницкого до Халтурина и другие дороги.
Улицу Лермонтова от Петровского до Сергеляхского шоссе планируется обновить в 2025 году.
По всей Якутии с начала реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» введено свыше 920 км дорог. В 2023 году введут еще более 260 км дорог, включая 30 км в Якутске.
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