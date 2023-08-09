В Якутии подорожали свинина, сахар и овощи. Дешевле стали говядина, молоко и фрукты

В Якутии изменились цены на ряд продуктов питания Фото: Иван МАКЕЕВ

В июле изменились средние цены на ряд продовольственных товаров, сообщает пресс-служба Государственного комитета по ценовой политике Якутии

По республике подорожали на 1-2% свинина, соль, чай черный, рис, масло сливочное, сахар-песок, морковь, апельсины, яблоки. Наблюдается сезонное повышение цен на овощи: картофель, капуста, лук стали дороже на 3-7%. Особенно сильно взлетела стоимость мороженой рыбы, рост составил 9%.

Одновременно наблюдается снижение цен на 13 продуктов. В пределах 1-2% подешевели куры, масло подсолнечное, тушенка, яйца куриные, крупа гречневая, вермишель, мандарины). Снижение цен на 5-14% отмечается на смеси сухие молочные для детского питания, бананы, помидоры, перец сладкий, виноград, огурцы.

Не изменились цены по сравнению с июнем на говядину, баранину, молоко, муку, хлеб, пшено, свеклу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.