В Якутии обсудили итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие 2023 года

Фото: пресс-служба управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу

Начальник управления Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу Андрей Мондохонов принял участие в расширенном заседании коллегии об итогах работы органов прокуратуры Якутии за 1 полугодие 2023 года и задачах на предстоящий период, сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие прокурор республики Максим Попов, глава региона Айсен Николаев, главный федеральный инспектор Евгений Корнеев, руководители иных ведомств и правоохраны.

По словам Андрея Мондохонова, Якутия является единственным регионом ДВФО, в котором отмечается рост задолженности по зарплате. Республика занимает первое место на Дальнем Востоке по пострадавшей от природных пожаров площади, по числу погибших в результате происшествий на водных объектах, по числу бесхозяйных объектов ЖКХ, второе — по размеру задолженности перед ресурсоснабжающими организациями, третье — по уровню безработицы.

Тем не менее, прокуратура региона принимает определенные меры по обеспечению правопорядка, защите социальных и иных прав жителей региона, прав субъектов бизнеса, реализации национальных проектов, направленных на развитие территории.

Об итогах работы доложил прокурор республики Максим Попов, отметив, что прокурорами пресечено 30,5 тыс. нарушений, восстановлены права более 7 тыс. граждан, 6,5 тыс. лиц понесли ответственность, установленную законом.

Обеспечено в первом полугодии 2023 года гашение задолженности по оплате труда в сумме 72,1 млн рублей, а на сегодня эта сумма превысила 96,2 млн рублей.

Продолжена совместная с органами власти работа по защите прав лиц, нуждающихся в особой заботе государства, квартирами и жилищными сертификатами обеспечено 172 сироты, 426 многодетным семьям предоставлены земельные участки, 905 выплаты взамен участка, 620 гражданам проведены медицинские осмотры, 67 граждан получили средства реабилитации.

Восстановлены права 182 предпринимателей, сумма погашенной задолженности по исполненным контрактам превысила 58 млн рублей.

Глава республики Айсен Николаев подчеркнул важность взаимодействия и сотрудничества регионального правительства и прокуратуры Якутии. Отметил, что органы прокуратуры проводят серьезную и важную для населения работу по укреплению законности и правопорядка в регионе.

Руководитель окружного надзорного ведомства Андрей Мондохонов поручил держать на постоянном контроле вопросы реализации прав граждан на оплату труда, продолжить наступательное надзорное сопровождение процесса расселения граждан из аварийного жилья, качественного оказания в регионе коммунальных услуг, обеспечив, в том числе надзор за прохождением предстоящего отопительного сезона, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Требуют решения вопросы волокиты при расследовании уголовных дел, профилактики преступности, прежде всего посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Вопросы, требующие разрешения, положены в основу решения, принятого на коллегии. Его исполнение постановлено в управлении Генеральной прокуратуры на контроль.

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