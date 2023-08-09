Баки будут закрытыми. Как жители центра Якутска добились ответа на свою претензию

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История конфликта жильцов с улицы Кулаковского и банкетного зала «Кристалл Холл» постепенно подходит к завершению.

Напомним, живущие в домах за универсамом №2 пожаловались на крыс и неприятный запах из мусорных урн. Они заподозрили расположенное рядом заведение в неправильном обращении с отходами.

В ресторане опровергли эти обвинения. Люди обратились за помощью в решении проблемы в управу Октябрьского округа.

Сегодня стало известно, что банкетный зал обновит санитарную точку, чтобы исключить зловоние и подкидывание в их баки чужого мусора.

— Сегодня меняем баки и завтра начинаем строить навес, баки будут закрываться под замок, — сообщили местные жители со ссылкой на «Кристалл Холл».

Такое решение поприветствовали многие. Люди надеятся, что в будущем больше не будет проблем с организациями по соседству.

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