Избивал, угрожал, украл браслет. Житель Алданского района Якутии ответит в суде за издевательства над гражданской супругой

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Алданского района обвиняется в истязании, угрозе убийством и других преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

С апреля по июнь этого года мужчина на почве ревности систематически издевался над своей гражданской супругой, бил ее и угрожал убить.

Об этом узнали родители девушки и обратились в полицию. Когда мужчину выселяли из дома, он в отместку украл золотой браслет, который потом спрятал в лесу.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу.

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