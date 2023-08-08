В «Саханефтегазсбыте» рассказали, где именно был найден ящик предположительно со взрывчаткой

Фото: 1sn.ru

6 августа сотрудник Нижнеянской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» нашел бесхозный деревянный ящик, в котором, предположительно, может находиться взрывчатка — аммонит.

Аммонит — взрывчатое вещество промышленного производства, обычно используется для подрыва горных пород.

В компании рассказали об обстоятельствах, приведших к этой находке и особо отметили, что подозрительный предмет был обнаружен не на территории филиала нефтебазы.

Выяснилось, что мужчина выехал в свободное от работы время по течению реки Яна, чтобы собрать грибы. На берегу примерно в 20 километрах от нефтебазы он нашел подозрительный деревянный ящик.

«О своей находке он, как сознательный гражданин, незамедлительно сообщил сотрудникам правоохранительных органов», — отметили в компании.

Сейчас правоохранительные органы и специальные службы ведут работу по определению содержимого данного ящика. Ранее сообщалось, что правоохранители смогут проверить ящик со взрывчаткой у Нижнеянска только завтра, 9 августа, поскольку место обнаружения находится в 581 километре от районного центра.

В «Саханефтегазсбыте» добавили, что обнаруженный предмет никакой угрозы для Нижнеянской нефтебазы не представляет, сейчас она работает в штатном режиме.

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