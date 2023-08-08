В Якутске состоится чемпионат республики по стритболу

Фото: пресс-служба УФКиМС

13 августа на спортивной площадке средней школы №20 города Якутска состоится Чемпионат Якутии по уличному баскетболу в рамках Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч», сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта Якутии.

Соревнования начнутся с 10 часов, участники будут играть в трех возрастных категориях: мужчины и женщины от 19 лет, юноши и девушки до 18 лет, мужчины от 40 лет и старше.

Каждая команда должна состоять из 4 игроков, 1 представителя и 1 тренера. Кроме того, команда должна иметь не менее двух комплектов формы светлого и темного тона.

Команды, занявшие призовые места, будут награждены памятными медалями и грамотами, а команда-победитель будет награждена специальным кубком.

Заявки на участие принимают до 12 августа на электронную почту Федерации баскетбола Якутии: yakutiabasket@mail.ru или через WhatsApp по номеру: 89992213849.

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