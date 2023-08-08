В Якутске на пешеходном переходе сбили 21-летнюю девушку

Фото: госавтоинспекция Якутска
Вечером 7 августа на перекрестке улиц Автодорожная и Дежнева под колеса машины попала девушка, сообщает отдел ГИБДД МУ МВД России «Якутское».
Около 21 часов вечера 49-летний водитель на «Тойоте Ипсум» наехал на 21-летнюю девушку, которая переходила по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
Медики диагностировали у пострадавшей компрессионный перелом позвоночника.
Водитель автомобиля имеет стаж вождения 29 лет, в момент аварии был трезв.
Фото: госавтоинспекция Якутска
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