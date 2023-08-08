У нефтебазы рядом с поселком Нижнеянск в Якутии нашли ящик предположительно со взрывчаткой

Фото: irk.ru

В Усть-Янском районе полицейские выехали на место обнаружения ящика, содержащего предположительно взрывчатое вещество, сообщила пресс-служба МВД Якутии.

Бесхозный старый деревянный ящик нашел в 30 километрах от поселка Нижнеянск в районе протоки реки Камелек работник местной нефтебазы. Внутри предположительно аммонит.

Сообщение в полицию поступило еще в понедельник, 7 августа. В тот же день на место выехали из районного центра, поселка Депутатский, участковый и оперативный сотрудник отделения по Усть-Янскому району.

Однако путь занимает два-три дня, поэтому доедут они только в среду, уточнили «КП — Якутия» в МВД.

Место обнаружения расположено в 581 км от Депутатского.

Аммонит — взрывчатое вещество промышленного производства, обычно используется для подрыва горных пород.

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