Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 6:57

Ночью в Якутске температура опустится до плюс 5 градусов

Прогноз погоды в Якутске на 9 августа
Ксения ГАБЫШЕВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Постепенно лето подходит к концу. Если при свете солнца в Якутске еще сохраняется тепло, то после заката температура опускается все ниже.

— Преимущественно без осадков, ветер восточный 3-8 м/с., Ночью +5+7°, днем +23+25°, — сообщается на сайте Якутский гидрометцентр.

Днем 8 августа в столице республики термометры показали плюс 24 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.