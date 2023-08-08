Житель Алданского района Якутии получил реальный срок за повреждение монтировкой чужого автомобиля

Фото: прокуратура Якутии

В Алдане за умышленный ущерб местный житель получил срок, сообщает прокуратура Якутии.

В декабре 2022 года нетрезвый мужчина во дворе дома не менее 13 раз ударил монтировкой по автомобилю Toyota Mark 2. У машины были разбиты стекла, на кузове образовалось множество вмятин. Сумма ущерба составила 229 000 рублей.

Изначально по ч. 1 ст. 167 УК РФ он был приговорен к условному наказанию, но затем дело направили на новое рассмотрение. В итоге за умышленное повреждение он был осужден на 1 год 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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