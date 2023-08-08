Улицу Кальвица в Якутске частично закроют по 31 августа

Фото: 2ГИС

Автомобильное движение по улице Кальвица частично будет ограничено по 31 августа, сообщает администрация Якутска.

Проезд будет закрыт на двух полосах проезжей части возле торгового центра «УлуруМолл» по адресу: ул. Кальвица, 14/5 ограничено по 31 августа 2023 года.

На этом участке начнется плановый демонтаж магистральных сетей с опорами.

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