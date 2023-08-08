В Нерюнгри Якутии судили предпринимателя, которому замначальника ОМВД предложил стать посредником во взяточничестве

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Нерюнгри состоялся суд над местным предпринимателем, обвиняемым по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере, сообщают пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Якутии.

Подсудимый владел торговой точкой, где продавал товары повседневного потребления.

Однажды в начале 2021 года к нему обратился заместитель начальника по охране общественного порядка ОМВД России по Нерюнгринскому району с предложением стать посредником в передаче незаконного денежного вознаграждения, которое ему будут передавать предприниматели города от незаконной реализации алкогольной продукции.

Обвиняемый согласился. И в период с января по сентябрь 2021 года каждый месяц он передавал сотруднику полиции деньги от предпринимателей города. Общая сумма составила 770 тысяч рублей.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и к штрафу в размере 2,31 миллиона рублей.

Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, в его отношении расследовано уголовное дело, которое в настоящее время рассматривается в суде.

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