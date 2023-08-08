Почти семь миллионов рублей ушло в 2022 году из бюджета Якутска на уборку 132 несанкционированных свалок

Фото: yakutia.info

В 2022 году из городского бюджета ушло 6,8 миллиона рублей на уборку 10,9 тысячи кубометров мусора с несанкционированных свалок, сообщила пресс-служба мэрии Якутска.

Публикуем суммы и объемы в прошлом году по округам.

Промышленный: объем 3149 куб.м — 2,2 миллиона рублей.

Строительный: 2312 куб.м — 1,2 миллиона рублей.

Сайсарский: объем 1183,87 куб.м — 841,4 тысячи рублей.

Центральный: объем 1466 куб.м — 703,6 тысячи рублей.

Автодорожный: объем 1417 куб.м — 680 тысяч рублей.

Октябрьский: объем 599 куб.м — 425,7 тысячи рублей.

Гагаринский: объем 400 куб.м — 195,7 тысячи рублей.

Губинский: 379 куб.м — 189,6 тысячи рублей.

Также на 686 субботниках вывезли 2,6 тысячи кубометров мусора.

Всего в 2022 году в городе было ликвидировано 132 несанкционированные свалки.

В этом году на эти же цели в бюджете предусмотрено на три миллиона больше — 9,8 миллиона рублей.

Давайте не будем бросать мусор где попало, чтобы наш город был чистым, красивым и не утопал в свалках. Тогда и деньги можно будет потратить на что-то более нужное.

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