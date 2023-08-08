В Октемском наслеге Якутии проходит панихида по первому президенту Якутии

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

Во вторник, 8 августа, в Октемском наслеге Хангаласского района провожают в последний путь первого президента Якутии Михаила Ефимовича Николаева. По пути следования траурного кортежа из Якутска вдоль дороги с двух сторон выстроился «живой коридор» из сотен людей.

Во время церемонии прощания в здании Малой Академии наук в селе Чапаево зачитали телеграммы от президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Михаила Мишустина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и др.

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

От имени всего народа Якутии глава республики Айсен Николаев выразил соболезнования супруге Михаила Ефимовича — Доре Никитичне, его дочерям, внукам, правнукам, родным и близким, соратникам — всем, кто прошел с ним славный, большой жизненный путь.

«Очень сложно найти слова, которые передали бы всю меру нашей благодарности и уважения к нему. Еще сложнее оценить все, что он сделал для республики, для всей нашей страны. Уверен, что это сделают историки, это сделают будущие поколения, в которое он так свято верил», — сказал он.

И обратил внимание на то, что Михаил Николаев уверенно и твердо провел республику через небывалые испытания на переломе истории в 90-е годы, когда в хаосе радикальных перемен рушились все устои. Он одним из первых, если не первым, привнес в российскую политику понятие человеческого капитала, здорового образа жизни, поддержки семьи и детства. И под его руководством Якутия стала примером создания социального государства, провозгласила приоритет человека, его просвещения, духовного и физического благополучия. Благодаря его личному авторитету Якутию узнали во всем мире как просвещенную республику, с талантливым и творческим народом.

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

Айсен Николаев отметил, что не знает другого такого человека, всецело устремленного в будущее. Глава Якутии вспомнил, что во всех его с ним разговорах Михаил Ефимович всегда говорил о будущем, о детях, о молодом поколении, всегда смотрел далеко вперед, отсекая сиюминутное.

И процитировал первого президента: «Республика Саха (Якутия) сегодня совсем иная, чем даже несколько лет назад — о ней невозможно говорить без восхищения! Сделано многое, чтобы XXI век пришел на нашу Родину без опозданий. В этих его словах — и гордость, и надежда. Мы обязаны эти надежды Михаила Ефимовича оправдать. Обязаны, чтобы новый век в истории государственности нашей республики стал веком процветания, веком благополучия нашей Якутии и каждого ее жителя. Убежден, что все идеи Михаила Ефимовича находят понимание в народе — ведь целое поколение сформировалось под влиянием его личности как человека и политика. К этому поколению я с гордостью причисляю и себя. С юности, с самых молодых лет я получал от него всегда только поддержку, только добрые советы и наставления. Я учился у него всегда, до самой нашей последней встречи. И его принципы, его отношение к своему народу и к своей республике считаю самым правильным, самым искренним и достойным примером для всех нас», — сказал нанешний глава республики.

Фото: Андрей Сорокин, АГиП Якутии

Первый президент Якутии, государственный советник РС(Я) Михаил Ефимович Николаев ушел из жизни 4 августа на 86-м году жизни. В республике объявлен траур с 5 по 8 августа включительно.

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