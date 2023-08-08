В 11 населенных пунктах Якутии наблюдается задымленность от лесных пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

На территории республики сохраняется сложная лесопожарная обстановка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

По оперативным данным Авиалесоохраны, в Якутии действует 100 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 145 408,2 гектар.

Наиболее сложная обстановка с пожарами складывается на территории Алданского, Олекминского и Усть-Майского районов, где зарегистрировано 59 очагов действующих пожаров. Подразделения МЧС России задействованы в Олекминском и Усть-Майском районах, где действует 38 очагов лесных пожаров.

Для тушения природных пожаров проводится поэтапное увеличение группировки сил и средств, за сутки группировка увеличилась на 277 человек, количество техники увеличилось на 9 единиц. Всего для ликвидации природных пожаров привлечено более 1600 человек и порядка 90 единиц техники.

Непрерывно проводится мониторинг задымленности в населенных пунктах. По данным космического мониторинга НЦУКС задымленность наблюдалась в населенных пунктах Эльдикан, Эжанцы, Югоренок, Кюпцы, Усть-Миль Усть-Майского района, в населенных пунктах Заречный, Олекминск, Троицк, Кыллах, Даппарай, Абага, 1-й Нерюктяйинск, 2-й Нерюктяйинск, Кяччи Олекминского района, а также в населенных пунктах Кутана и Чагда Алданского района.

На «телефон доверия» Главного управления жалоб по вопросу задымления не поступало. По результатам исследований превышения ПДК вредных веществ не выявлено.

Напоминаем, что на всей территории Якутии действует режим ЧС в лесах межрегионального характера. С начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано более 700 природных пожаров на общей площади пройденной огнем свыше 1,2 млн гектар.

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