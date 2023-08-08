В Намском районе Якутии в 12 детских лагерях не соблюдали санитарно-эпидемиологические требования

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

Прокуратура Намского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних при нахождении в детских лагерях, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В ходе проверки в 12 лагерях были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Хранились продукты питания с истекшим сроком годности, без соответствующей маркировки, вкладышей и упаковки. Меню питания не соответствовало установленным требованиям, а у ряда работников отсутствовали профилактические прививки.

Внесены представления, а руководители 12 лагерей привлечены к ответственности по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения)

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