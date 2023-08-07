Бегун из Якутии Артур Бурцев победил на полумарафоне «Северная столица» в Санкт-Петербурге

Артур Бурцев (справа). Фото: «Спорт Якутии»

В Санкт-Петербурге завершился полумарафон «Северная столица» — на дистанции 10 километров победителем стал якутянин Артур Бурцев, сообщает издание «Спорт Якутии».

Его время: 30:10. Бегун, пришедший вторым, отстал от него на 4 секунды. Видео финиша можно посмотреть в нашем телеграм-канале — по ссылке.

В этом году в забеге приняли участие более 11 тысяч человек. Дистанции — 10 и 21,1 км.

Стартовали спортсмены от Дворцовой площади. Маршрут проходил в один круг по историческому центру мимо Казанского собора, Петропавловской крепости, Ростральных колонн, Адмиралтейства и Исаакиевского собора.

Полумарафон проводится уже в шестой раз.

А Артур уже не первый раз становится его призером: в 2018 и 2019 годах он завоевал бронзу, в 2020-м — серебро, а в прошлом году на дистанции 21,1 км пришел четвертым.

Подробнее об Артуре и его увлечении бегом — по ссылке.

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