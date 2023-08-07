В Якутске взят под стражу мужчина, подозреваемый в убийстве

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске заведено уголовное дело в отношении ранее судимого 36-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Ночью 31 июля он рядом с магазином в селе Табага поссорился со знакомым и выстрелил в него из гладкоствольного охотничьего ружья «ИЖ-27Е». От полученного ранения пострадавший скончался.

По ходатайству следствия суд в отношении обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертных исследований.

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