Слесарь в Тааттинском районе получил множественные переломы рук на производстве

Фото: СУ СК России по Якутии

В Таттинском районе вынесен приговор по уголовному делу о нарушении требований охраны труда, сообщают пресс-службы прокуратуры Якутии и СУ СК России по республике.

30 января 2023 года мастер котельной «Квартальная» в селе Черкех Таттинского филиала ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» допустил к производству ремонтных работ в котельной электрослесаря без необходимого наряда-допуска и инструктажа по технике безопасности.

Мастер не убедился в отсутствии рядом с транспортером людей и включил его, из-за чего электрик защемил обе руки в цепи оборудования. В результате мужчина получил множественные переломы и повреждения.

Фото: СУ СК России по Якутии

Чурапчинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по республике было заведено уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда ответственным по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Решением мирового суда мастеру назначено наказание в виде штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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