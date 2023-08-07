В Якутске с ИП, проводившего массаж без лицензии, клиент через суд взыскал 54 тысячи рублей

Фото: Алена МАРТЫНОВА

25 июля в мировом суде в Якутске вынесли решение по делу индивидуального предпринимателя Зубенко Н.А. О деле рассказало управление Роспотребнадзора по Якутии, куда обратился один из клиентов ИП.

Потребитель заключил договор с Зубенко на получение консультационных услуг. Ему провели медицинский массаж при помощи иностранного аппарата.

Однако, как выяснилось, делавший массаж специалист не имеет соответствующего медицинского образования. Также не представлены разрешительные документы на массажный аппарат. У индивидуального предпринимателя отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности и тоже нет медицинского образования.

Судья постановил удовлетворить требования потребителя и взыскать 53 775 рублей. Из них 18,5 тысячи — сумма, оплаченная клиентом по договору, 7350 рублей — неустойка, 10 тысяч — компенсация морального вреда, 17,9 тысячи — штраф за неудовлетворение требования потребителя в добровольном порядке.

Решение суда не вступило в законную силу.

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