В Якутии долги по коммуналке матери-банкрота повесили на ее четырех несовершеннолетних детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нерюнгри в прокуратуру обратилась многодетная местная жительница с просьбой защитить права ее детей, сообщает пресс-служба республиканского правоохранительного органа.

Как выяснилось, женщина была признана судом банкротом. Во исполнение судебного решения ресурсоснабжающая организация списала с нее задолженность по коммунальным услугам. При этом обязанность по погашению долга возложили на ее четырех несовершеннолетних детей.

Прокуратура внесла представление руководителю ресурсоснабжающей организации.

По результатам рассмотрения акта реагирования нарушения устранены, с несовершеннолетних детей задолженность списана в полном объеме.

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