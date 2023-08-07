Мусор во дворе в Якутске загорелся и расплавил бампер припаркованного рядом «Лексуса»

Фото: KP.RU

Сообщение о возгорании мусора во дворе дома на Якутской улице поступило в спасательную службу в 03:27 ночи 7 августа, сообщает МЧС республики.

Пожарные прибыли через пять минут. Но к тому моменту огонь уже потушили.

Предположительная причина — неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Утром читатель «КП — Якутия», проходя мимо, заметил, что огонь расплавил бампер припаркованного рядом черного Lexus. Кажется, владелец еще не видел, что произошло с его машиной этой ночью.

Фото: KP.RU

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