Житель Чурапчинского района Якутии избил до смерти родственника, сломал нос его жене и угрожал убийством прохожему

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Чурапчинского района осужден к длительному сроку лишения свободы за ряд преступлений, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

В апреле этого года мужчина был в гостях у своего родственника и его супруги. Во время пьяной ссоры он набросился на хозяина и нанес ему несколько ударов кулаком в живот и по лицу. Пострадавшему удалось выбраться на улицу, где его заметил случайный прохожий.

Тем временем подсудимый ударил кулаком в нос жену родственника, которая пыталась за него заступиться. У женщины позднее был зафиксирован перелом костей носа со смещением.

Прохожий вошел в дом, чтобы оказать помощь, но подсудимый пошел на него с кухонным ножом в руке, угрожая убить. В это время пострадавший хозяин дома из-за тупой травмы живота с внутренним кровотеченеим скончался на месте происшествия.

Суд приговорил подсудимого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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